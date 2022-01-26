Рост ВВП РФ за 2021 год оценивается примерно в 4,5% - Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%.

"Согласно оценкам по итогам минувшего года, рост ВВП составит примерно 4,5%", - сказал российский лидер на встрече с главами ведущих итальянских компаний в среду.