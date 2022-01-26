Планов перевести школьников и студентов на дистанционное обучение нет - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах перевести школьников и студентов на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ковидом.

"Насколько мне известно, таких планов нет", - сказал он.