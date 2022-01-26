РФ должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений - Турчак
16:12 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Об этом в среду заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - сказал Турчак, заявление которого транслировал канал "Россия-24".
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