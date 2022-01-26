Космонавт Николай Чуб получил американскую визу для тренировок в США
16:32 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США выдали российскому космонавту Николаю Чубу визу, чтобы он смог посетить тренировки в Космическом центре им. Джонсона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее источник сообщил ТАСС, что США без объяснения причин отказались выдать визу Чубу. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию, уточнив, что запросил позицию НАСА по данному вопросу.
"США выдали космонавту Роскосмоса Николаю Чубу въездную визу. В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - отметили в госкорпорации.
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