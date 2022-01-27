Украина может организовать в Донбассе постановочные химатаки, какие были в Сирии - Пушилин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может готовить постановочные химические атаки вдоль линии соприкосновения в Донбассе по примеру тех, что были организованы в Сирии боевиками оппозиции. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

По его словам, Украина обвинила Донбасс в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. "Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий", - рассказал Пушилин газете.

Народная милиция ДНР располагает информацией о подготовке командованием силовой операции украинской армии диверсий у линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил на прошлой неделе заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин. Ранее пресс-служба украинского разведуправления распространила сообщение о том, что на заводе "Стирол" в городе Горловка ДНР якобы произошел выброс опасных химикатов. Позднее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в своем отчете сообщили, что они не зафиксировали утечки химикатов на заводе "Стирол".