Великобритания может разместить войска в Словакии - ТВ
10:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания рассматривает вопрос отправки военнослужащих в Словакию для укрепления сил НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщает в среду телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на источники.
По их данным, организация считает развертывание войск в Восточной Европе одним из возможных вариантов защиты Украины от предполагаемой угрозы со стороны РФ. Однако пока это решение не утверждено.
Ранее газета "Дейли телеграф", ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. Помимо этого, как указывает "Таймс", одним из рассматриваемых вариантов является отправка британского фрегата в Черное море.
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
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