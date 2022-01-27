Экс-сотрудник посольства США в Москве Фогель арестован по делу о контрабанде наркотиков
12:32 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи МВД возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Гражданин США [Марк Фогель] задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
В МВД добавили, что после возбуждения уголовного дела сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного. "Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик", - добавили в пресс-службе.
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