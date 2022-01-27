Нельзя сказать, что США и НАТО учли соображения РФ по гарантиям безопасности - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя сказать, что Соединенные Штаты и НАТО учли соображения РФ по гарантиям безопасности в своих ответах на соответствующие предложения или продемонстрировали готовность учитывать озабоченности Москвы, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва требует от Вашингтона и Брюсселя.

"Из того, что вчера назаявляли наши коллеги [в США и НАТО], предельно ясно становится, что по основным категориям, которые были изложены в тех проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности", - сказал Песков.