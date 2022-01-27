Путин на Пискаревском кладбище почтил память жертв блокады Ленинграда
14:12 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин посетил в четверг Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.
Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.
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