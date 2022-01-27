Киргизия эвакуирует жителей из сел на границу с Таджикистаном

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киргизии начали эвакуацию жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщило в четверг киргизское МЧС.

«Эвакуация людей в безопасные места производится МЧС совместно с местными жителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задействовано несколько микроавтобусов, грузовых автомобилей и внедорожников. Количество подлежащих эвакуации людей не уточняется.