Безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает - президент Карис
20:15 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комментируя разговоры о якобы опасности войны как для Украины, так и для других стран постсоветского пространства, Карис отметил, что в настоящее время не видит угрозы безопасности Эстонии. «Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает», — передает его слова портал Э-эр-эр. В ближайшем будущем война в Эстонии не станет реальностью, уверен он. «Нет смысла пугать народ понапрасну», — отметил Карис.
Ему был задан вопрос о возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным. «На данный момент я не вижу, что, поехав в Москву, я мог бы сделать больше, чем мои коллеги в других странах», — ответил президент Эстонии.
НОВОСТИ
- 20:25 27.01.2022
- Киргизия эвакуирует жителей из сел на границу с Таджикистаном
- 19:20 27.01.2022
- По мнению ЦБ запрет на операции с криптовалютами в РФ - оптимальный вариант
- 19:15 27.01.2022
- В ЦБ ознакомились с концепцией Минфина по криптовалюте и не согласился по ряду пунктов
- 18:40 27.01.2022
- Главы МИД Франции и ФРГ собираются посетить линию соприкосновения в Донбассе
- 18:10 27.01.2022
- Трое работников СМИ задержаны в приграничной зоне Ростовской области
- 17:40 27.01.2022
- С 2019 года российские паспорта получили 365 тыс. жителей ДНР
- 17:12 27.01.2022
- Доллар и евро в ходе торгов на Мосбирже опустились ниже 78 руб. и 87 руб. соответственно
- 17:00 27.01.2022
- Москва считает неприемлемой даже мысль о войне России и Украины - МИД РФ
- 16:32 27.01.2022
- Найденный в ЮАР новый коронавирус не готов активно распространяться среди людей - "Вектор"
- 16:15 27.01.2022
- "Индекс Иванова" от Сбера: россияне стали больше тревожиться о здоровье и меньше - о безработице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать