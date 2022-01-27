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Безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает - президент Карис

20:15 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Алар Карис считает, что безопасности этой балтийской республики ничто не угрожает, поэтому не следует запугивать жителей угрозой войны. Такое мнение в четверг высказал глава государства.

Комментируя разговоры о якобы опасности войны как для Украины, так и для других стран постсоветского пространства, Карис отметил, что в настоящее время не видит угрозы безопасности Эстонии. «Смею заверить, что безопасности эстонского государства сейчас ничто не угрожает», — передает его слова портал Э-эр-эр. В ближайшем будущем война в Эстонии не станет реальностью, уверен он. «Нет смысла пугать народ понапрасну», — отметил Карис.

Ему был задан вопрос о возможности его встречи с президентом России Владимиром Путиным. «На данный момент я не вижу, что, поехав в Москву, я мог бы сделать больше, чем мои коллеги в других странах», — ответил президент Эстонии.

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