5,62 млн человек умерло от COVID-19 - статистика ВОЗ от 27 января, 2022
22:00 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 18:37 мск в ВОЗ поступили сведения о 360 578 392 инфицированных и 5 620 865 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 395 352, летальных исходов — на 10 176.
Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 26 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн — 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа.
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