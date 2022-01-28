Посол Антонов назвал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства в дела РФ
09:05 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона рассматривает утверждения Госдепартамента о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства в дела РФ и один из элементов ведущейся Вашингтоном против Москвы информационной борьбы. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в четверг на странице диппредставительства в "Фейсбуке".
"В вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями, - подчеркнул дипломат, комментируя утверждения американского внешнеполитического ведомства о массовых нарушениях прав человека в Чечне. - Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых репрессиях в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны".
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