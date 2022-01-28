Правительство объединит ПФР и ФСС в Социальный фонд - СМИ
09:32 28.01.2022 Источник: Коммерсант.ru
К 2023 году, как стало известно “Ъ”, правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру — Социальный фонд.
Работодателям, т. о., предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. При минимальном росте нагрузки на бизнес это, по замыслу Минтруда, позволит увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза. Реформа фондов, в свою очередь, сделает получение социальных услуг также более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы.
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