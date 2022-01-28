В районах Сирии, где США воруют нефть, происходит экологическая катастрофа - дипломат РФ
10:05 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок", - подчеркнул он.
"Вынуждены констатировать, что Заевфратье - еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики "Магавир ас-Саура" чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность", - отметил Полянский.
По его словам, незаконное пребывание американских военных на территории арабской республики привело к созданию на северо-востоке "зон беззакония", "в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы и боевики и всякого рода преступные элементы". "В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на "хороших" и "плохих", получают вторую жизнь определенные индульгенции, активно проводят радикализацию населения", - сказал дипломат.
"Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных как во время своей дислокации, так и после ухода, - обратил внимание первый зампостпреда РФ. - Последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации".
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