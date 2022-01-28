Двое граждан Таджикистана погибли, десять ранены в ходе конфликта с Киргизией - агентство
09:12 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о двоих погибших и десяти раненых в ходе вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе, который произошел в четверг. Об этом говорится в заявлении пресс- центра Пограничных войск ГКНБ республики, опубликованном в пятницу на сайте информационного агентства Ховар.
Госкомитет сообщает, что двое граждан Таджикистана погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией - житель приграничного села, погибли от мины, "выпущенной киргизскими военнослужащими в его двор", и водитель скорой помощи, погибший при спасении местных жителей во время обстрела. "В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.
НОВОСТИ
- 10:05 28.01.2022
- В районах Сирии, где США воруют нефть, происходит экологическая катастрофа - дипломат РФ
- 10:00 28.01.2022
- ЕС и Великобритания разрабатывают санкции против газовых проектов России - FT
- 09:35 28.01.2022
- Киев перебрасывает в Донбасс БТР британского производства - народная милиция ЛНР
- 09:32 28.01.2022
- Правительство объединит ПФР и ФСС в Социальный фонд - СМИ
- 09:22 28.01.2022
- ВС Украины размещают технику в жилых массивах - начальник управления Народной милиции ЛНР
- 09:20 28.01.2022
- Разговор Байдена и Зеленского нельзя назвать удачным - CNN
- 09:05 28.01.2022
- Посол Антонов назвал заявления США о "репрессиях" в Чечне попыткой вмешательства в дела РФ
- 09:00 28.01.2022
- Киргизия заявила о достижении договоренности с Таджикистаном о прекращении огня
- 08:00 28.01.2022
- Реакция РФ на ответы США и НАТО говорит о тенденции к снижению напряженности - эксперт
- 22:00 27.01.2022
- 5,62 млн человек умерло от COVID-19 - статистика ВОЗ от 27 января, 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать