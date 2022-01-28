Двое граждан Таджикистана погибли, десять ранены в ходе конфликта с Киргизией - агентство

09:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о двоих погибших и десяти раненых в ходе вооруженного конфликта на таджикско-киргизской границе, который произошел в четверг. Об этом говорится в заявлении пресс- центра Пограничных войск ГКНБ республики, опубликованном в пятницу на сайте информационного агентства Ховар.

Госкомитет сообщает, что двое граждан Таджикистана погибли в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией - житель приграничного села, погибли от мины, "выпущенной киргизскими военнослужащими в его двор", и водитель скорой помощи, погибший при спасении местных жителей во время обстрела. "В результате пограничного конфликта с таджикской стороны 10 человек получили ранения, из которых шесть военнослужащих и четыре из числа гражданского населения", - уточняет ведомство.