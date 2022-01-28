Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Синьцзян

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет по правам человека посетит Синьцзян в 2022 году, сообщает газета South China Morning Post.

ООН и Китай договорились, что это произойдет после того, как в КНР завершится Зимняя Олимпиада. При этом, визит Бачелет будет «дружеским визитом» — чиновник ООН не будет иметь права проводить расследования или допросы.

Переговоры с Пекином о посещении Синьцзян-Уйгурского автономного округа, где, как утверждается около 1 миллиона уйгуров содержатся в лагерях, ведутся с 2018 года. Газета.Ru