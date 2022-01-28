Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Синьцзян
10:20 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет по правам человека посетит Синьцзян в 2022 году, сообщает газета South China Morning Post.
ООН и Китай договорились, что это произойдет после того, как в КНР завершится Зимняя Олимпиада. При этом, визит Бачелет будет «дружеским визитом» — чиновник ООН не будет иметь права проводить расследования или допросы.
Переговоры с Пекином о посещении Синьцзян-Уйгурского автономного округа, где, как утверждается около 1 миллиона уйгуров содержатся в лагерях, ведутся с 2018 года. Газета.Ru
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