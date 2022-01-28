ВС Украины размещают технику в жилых массивах - начальник управления Народной милиции ЛНР

09:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыто размещают на территории жилых массивов в Донбассе военную технику, не попадающую под действие соглашения об отводе вооружений от линии соприкосновения. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

"Техника, не подпадающая под действие соглашения об отводе, открыто размещается на территории жилых массивов населенных пунктов, применяется для беспокоящего огня по позициям народной милиции и обстрелов населенных пунктов республики", - рассказал он о действиях украинской стороны. "В условиях минимального межпозиционного пространства вооружение БМП может нанести не менее значительный урон, чем минометы и артиллерийские системы", - пояснил Лещенко. Он добавил, что об этом очень хорошо осведомлены жители районов, регулярно подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ.

"Мы регулярно фиксируем в зоне "операции объединенных сил" (ООС, так украинские власти называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС) наличие техники Вооруженных сил Украины вне мест отвода вооружения и военной техники. Об этом регулярно сообщается в отчетах ОБСЕ, сообщениях Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и сводках народной милиции", - рассказал Лещенко.

По его словам, киевские силовики используют для наращивания сил и средств вооружения, которые Украина в нарушение Минских соглашений не отвела от линии соприкосновения.