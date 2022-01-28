Введение США новых санкций в отношении РФ будет эквивалентно разрыву отношений - Лавров

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Вашингтоном нового пакета санкций в отношении Москвы будет эквивалентно разрыву отношений между США и РФ, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что тот пакет <...>, ну и сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном введении США новых санкций против России, включая персональные санкции против российского руководства.