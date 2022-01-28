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НОВОСТИ

В России выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию

12:05 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,86%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 506 против 29 754 днем ранее. Всего в стране зарегистрировали 10 159 197 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 673, до 329 443. Днем ранее было зарегистрировано 665 летальных исходов.

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