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Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли в 2021 году

14:32 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли в 2021 г., что почти на 50% больше, чем годом ранее, следует из материалов Банка России.

"Всего за 2021 г. банки заработали 2,4 трлн руб., что почти на 50% больше прибыли за 2020 г. (1,6 трлн руб.). Этому в основном способствовал рост объемов бизнеса и, соответственно, чистых процентных и комиссионных доходов на 15 и 20%, а также низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 г., когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной", - указал регулятор.

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