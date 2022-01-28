0
0
103
НОВОСТИ

СМИ: банки вынуждены поднимать ставки по ипотеке

14:05 28.01.2022

Исходя из экономической ситуации, которая оказалась на начало года куда сложнее, чем предполагалось, – обвал финансовых рынков, рост доходности по ОФЗ, падение российской валюты к доллару и ожидаемое повышение ключевой ставки регулятором, – у крупных банков нет шансов не повысить проценты по ипотеке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Эксперты полагают, что двузначные показатели на рынке ипотеки укрепятся на какое-то время. ВТБ уже поднял ставки выше 10% на готовое и строящееся жилье. При этом среди экономистов есть мнения, что следующим банком, который будет вынужден пусть даже и незначительно, но повысить проценты, станет лидер ипотечного рынка – Сбер.

При этом с рынка никуда не ушли программы господдержки. Зачастую банки и сами выставляют специальные условия, которые позволяют россиянам приобрести жилье в ипотеку со сниженным процентом, уточняет «МК».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:32 28.01.2022
Российские банки заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли в 2021 году
0
49
14:12 28.01.2022
Путин выскажется насчет ответа Запада по гарантиям безопасности - Песков
0
94
14:00 28.01.2022
Польша хочет захватить пограничника Белоруссии для обмена на своего военного - Лукашенко
0
113
13:32 28.01.2022
Инструкторы ЧВК из США участвуют в военных сборах украинских радикалов в Сумах - Басурин
0
151
13:20 28.01.2022
Сотни тысяч военных РФ будут в Белоруссии, в случае агрессии против нее - Лукашенко
0
171
13:12 28.01.2022
Сбер и УГМК займутся развитием горнолыжного курорта Шерегеш
0
184
13:05 28.01.2022
В Москве выявили 23 994 заразившихся коронавирусом за сутки
0
163
13:00 28.01.2022
Токаев избран председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"
0
173
12:32 28.01.2022
Ответ США на предложения РФ - образец дипломатического приличия по сравнению с ответом НАТО, заявил Лавров
0
236
12:20 28.01.2022
Лукашенко заявил о возможности войны, если против Белоруссии и РФ будет развязана агрессия
0
250

Возврат к списку