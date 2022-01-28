СМИ: банки вынуждены поднимать ставки по ипотеке

14:05

Исходя из экономической ситуации, которая оказалась на начало года куда сложнее, чем предполагалось, – обвал финансовых рынков, рост доходности по ОФЗ, падение российской валюты к доллару и ожидаемое повышение ключевой ставки регулятором, – у крупных банков нет шансов не повысить проценты по ипотеке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Эксперты полагают, что двузначные показатели на рынке ипотеки укрепятся на какое-то время. ВТБ уже поднял ставки выше 10% на готовое и строящееся жилье. При этом среди экономистов есть мнения, что следующим банком, который будет вынужден пусть даже и незначительно, но повысить проценты, станет лидер ипотечного рынка – Сбер.

При этом с рынка никуда не ушли программы господдержки. Зачастую банки и сами выставляют специальные условия, которые позволяют россиянам приобрести жилье в ипотеку со сниженным процентом, уточняет «МК».