Банки должны будут размещать таблицу с основными условиями вклада в начале договора
17:00 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки будут обязаны размещать в начале договора об открытии вклада основные его условия, эта информация также должна быть на сайте и в офисах кредитных организаций. Соответствующий проект указания подготовил Банк России, сообщает пресс- служба регулятора.
"Таблица с основными условиями вклада должна размещаться в начале договора, а также на сайте и в офисах банка. Это предусматривает проект указания Банка России, который включает табличную форму и пояснения к порядку ее заполнения. Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс- службы.
В таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок - условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, уточнили в регуляторе.
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