Из-за разницы в оценках угрозы вторжения между США и Украиной растет напряженность - СМИ
09:30 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны США. "Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? И зачем просить дополнительные вооружения, если вы говорите, что уровень угрозы не изменился?" - приводит телеканал слова источника из числа американских чиновников.
В свою очередь украинское руководство считает, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываясь вводить превентивные санкции в отношении России. "Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца, которые не оказывают сдерживающего эффекта и на самом деле непреднамеренно оказывают негативное влияние на украинскую экономику", - приводит Си-эн-эн слова одного из советников Зеленского.
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