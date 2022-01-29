В Гаагский трибунал обратился польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в декабре минувшего года в Белоруссию, сообщил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.



"Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено", - отметил Чечко в субботу в своем видеообращении в телеграм-канале белорусской правозащитной инициативы "Системная правозащита".



Обращаясь к соотечественникам, перебежчик сказал, что "польское общество имеет право знать правду о ситуации на границе (с Белоруссией - прим. ТАСС)". "И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди", - отметил Чечко. Он также посоветовал жителям Польши "самостоятельно проверять в иностранных СМИ информацию, которая представляется о ситуации на белорусско-польской границе". "Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой", - сказал Чечко.



Польское агентство печати 27 января сообщило о том, что польский военнослужащий погиб в районе границы с Белоруссией в Подляском воеводстве.



