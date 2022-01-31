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Японское общество расколото по вопросу о санкциях в отношении РФ - опрос

10:20 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мнения японской общественности разделились практически поровну по поводу того, следует ли стране присоединяться к санкциям, которые США угрожают ввести в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Это показали опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного ведущей экономической газетой страны "Никкэй".

45% его участников полагают, что в связи с ситуацией вокруг Украины Японии "следует принимать независимые самостоятельные решения, учитывая собственные отношения с Россией". В то же время 43% опрошенных считают, что Токио "должен идти в ногу" с Вашингтоном в вопросе о санкциях в отношении РФ. Остальные участники исследования затруднились с ответом. Среди сторонников правящей Либерально- демократической партии Японии в поддержку позиции США по санкциям высказались 49% опрошенных.

"Никкэй" напоминает, что Япония до сих пор занимала значительно более сдержанную позицию, чем Соединенные Штаты, по вопросу о введении каких-либо ограничительных мер в отношении РФ. Токио, в частности, учитывал важность переговоров с Москвой о заключении мирного договора, отмечает газета.

Опрос был проведен социологической службой "Никкэй" 28-30 января по стационарным и мобильным телефонам на основе произвольной компьютерной выборки. В нем приняли участие около тысячи граждан Японии в возрасте старше 18 лет.

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