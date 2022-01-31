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ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР

11:20 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику вблизи жилых домов в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 57-й бригады отмечено размещение трех боевых бронированных машин и одного бронетранспортера МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) в жилом районе населенного пункта Новотошковское", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

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