Власти РФ направят до 150 млрд руб. из ФНБ на модернизацию ЖКХ
15:32 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России утвердило программу, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В течение четырех лет на эти цели выделят до 150 млрд рублей, заявил премьер- министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.
"По поручению президента правительство подготовило программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния", - отметил он.
Глава кабмина пояснил, что соответствующий документ подписан. "В текущем году на модернизацию жилищно- коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд [рублей]", - сказал Мишустин.
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