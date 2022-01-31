Власти РФ направят до 150 млрд руб. из ФНБ на модернизацию ЖКХ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило программу, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В течение четырех лет на эти цели выделят до 150 млрд рублей, заявил премьер- министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"По поручению президента правительство подготовило программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния", - отметил он.

Глава кабмина пояснил, что соответствующий документ подписан. "В текущем году на модернизацию жилищно- коммунального хозяйства будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд [рублей]", - сказал Мишустин.