Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минюста Константина Чуйченко, который сообщил, что для порядка 100 тыс. человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях РФ, можно предусмотреть замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

"Давайте так и сделаем", - согласился Путин.

Президент и глава Минюста в ходе встречи в понедельник обсудили динамику количества заключенных со времен Российской империи. Путин припомнил, что в 1913 году в России было 194 тысячи заключенных, при том что население страны было 134 млн человек. "При Советском Союзе было больше", - заметил президент. "Здесь, может быть, просто еще не очень корректная выборка. Надо погружаться в статистику, мы такой возможности, к сожалению, не имеем, чтобы сопоставить в плане корректности эти цифры", - признался министр.

Тем не менее глава государства отметил снижение количества заключенных в последние десятилетия. "Во всяком случае, в 2000 году это уже точно - 1,06 миллиона, в 2021-м - 483 тысячи. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная", - констатировал президент. Чуйченко подтвердил, что на данный момент в СИЗО находятся 109 тысяч человек. Таким образом, по подсчетам министра юстиции, в России с 2000 года число людей, находящихся в местах ограничения свободы, сократилось более чем в два раза. "А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч. В том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части", - заверил министр.