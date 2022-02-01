Военные Мьянмы продлили чрезвычайное положение в стране на шесть месяцев
09:32 01.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные Мьянмы решили продлить режим чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев. Об этом во вторник сообщила газета "Глобал нью лайт оф Мьянма" со ссылкой на заявление Совета национальной обороны и безопасности.
"Все члены Совета национальной обороны и безопасности, включая временного президента [Мьин Све], единогласно приняли решение продлить еще на шесть месяцев объявленный период чрезвычайного положения по всей стране в соответствии со статьей 425 Конституции", - цитирует издание текст заявления совета.
Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля прошлого года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.
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