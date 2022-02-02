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НОВОСТИ

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

09:20 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в среду в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР.

Эстафета началась в 09:16 по местному времени (04:16 мск).

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