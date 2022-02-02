Сбер вошел в тройку сильнейших банковских брендов мира
10:13 02.02.2022
Сбер включен в топ-3 сильнейших банковских брендов мира – в отчете Banking 500 2022 российская компания заняла третье место в номинации «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных, улучшим свои показатели по сравнению с прошлым годом. В составленном международной консалтинговой компанией Brand Finance списке Сбер получил наивысший рейтинг ААА+.
Также, по данным Brand Finance, несмотря на пандемию, за год Сбер существнно улучшил позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 9 пунктов. Бренд крупнейшего банка РФ и его экосистемы оценен в 12,8 млрд долларов, что на 36% больше, чем год назад. Эта оценка вывела Сбер на 20 позицию в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира, при том, что годом ранее он занимал 29 место.
Отметим, в отчете Global 500 2022 Сбер назван сильнейшим брендом Европы, причем российская компания опередила Ferrari. Кроме того, Сбер продолжает сохранять за собой позиции самого дорогого и самого сильного бренда РФ.
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