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НОВОСТИ

РФ запретила въезд госсекретарю МВД Черногории в ответ на предоставление Исмаилову убежища

12:20 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия после предоставления Черногорией бизнесмену Тельману Исмаилову политического убежища в качестве ответной меры вводит запрет на въезд в РФ государственному секретарю министерства внутренних дел этой страны Зорану Миляничу.

"2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу. Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 году черногорскими властями недружественный шаг - предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Тельману Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ.

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