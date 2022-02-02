Лэнд-проект российских художников «Белый лес» открылся в парке Малевича в Подмосковье

12:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Первый лэнд-проект российских художников «Белый лес» открылся в парке Малевича в Одинцовском округе Подмосковья. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.

В основе искусства ленд-арта лежит принцип дополненной реальности, интеграция художественных элементов в природный пейзаж. По сути, явления природы становятся неотъемлемой частью художественных объектов. Такой вид искусства в Подмосковье посчитали очень перспективным и востребованным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отмечал, что от жителей региона поступает большой запрос на дальнейшее наполнение парков различными событиями и мероприятиями даже в условиях пандемии.

«Наши парки должны соответствовать потребностям жителей. Каждый уголок Подмосковья должен соответствовать самым высоким стандартам, в парках должны проходить интересные мероприятия, их нужно планировать заранее. Мы видим большой запрос на это, несмотря на COVID-19. Семьи, молодые люди и старшее поколение предпочитают находиться на свежем воздухе», – сказал Андрей Воробьёв.

Лэнд-проект «Белый лес» открылся в парке Малевича в Одинцовском городском округе – для диалога искусства с зимней природой это место показалось организаторам очень подходящим.

Одна из самых интересных работ – «Никуда» Григория Орехова. Это 250-метровая красная дорожка из полипропилена, полотно кажется бесконечным на фоне заснеженного леса. На территории расставили и другие произведения Григория Орехова, а также Алексея Луки и арт-группы «Художественное уединение», в который входят коллектив «Обледенение архитекторов» и дуэт «ЕлиКука» Ирины Кориной и Ольги Петруненко. Архитектуру парка дополнили креативными геометрическими формами и зеркальными поверхностями, установили объемную деревянную композицию «Точка опоры» и огромные холсты с изображением лесных деревьев – буквально их ростовые портреты.

«Направление лэнд-арта в нашей стране представлено эпизодически. Нам показалось интересным поработать с этим направлением в Подмосковье с его разнообразным ландшафтом и красивыми парками, – рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Вместе с молодыми российскими художниками мы решили, что парк Малевича является отличной локацией, где появится серия работ, которые будут вступать в диалог с природой. Два года назад мы представили зрителям инсталляцию на открытом воздухе, выполненную художником-архитектором лауреатом престижных театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит» Эмилем Капелюшем перед главным входом в музей «Новый Иерусалим». Это был интересный яркий опыт, поэтому мы решились на новый эксперимент в парке Малевича. Уверена, что наш лэнд-арт вызовет позитивные эмоции у критиков и посетителей».

14 февраля в парке состоится специальная авторская экскурсия по «Белому лесу». Уникальный проект продлится до 1 марта.

Как туда добраться:

- на электричке с Белорусского вокзала до станции «Раздоры», далее пешком;

- на маршрутках № 101, 121, 150 от станции метро «Молодежная» до остановки «6-й километр», далее пройти пешком;

- на автомобиле по Рублево-Успенскому шоссе до деревни «Раздоры», затем повернуть на Рублевский проезд.