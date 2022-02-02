США и НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению ДОВСЕ - "Паис"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включая предоставление информации о численности и размещении сил. Об этом написала в среду испанская газета "Паис", которая опубликовала полный текст конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности.

"Россия возобновляет применение ДОВСЕ, возвращается к участию в совместной консультативной группе и предоставляет детальные ежегодные сведения и информацию, предусмотренные этим договором", - говорится в документе.

Россия ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в 2007 году в ответ на отказ стран НАТО ратифицировать адаптированный документ.