США и НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению ДОВСЕ - "Паис"
13:20 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включая предоставление информации о численности и размещении сил. Об этом написала в среду испанская газета "Паис", которая опубликовала полный текст конфиденциальных ответов США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности.
"Россия возобновляет применение ДОВСЕ, возвращается к участию в совместной консультативной группе и предоставляет детальные ежегодные сведения и информацию, предусмотренные этим договором", - говорится в документе.
Россия ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в 2007 году в ответ на отказ стран НАТО ратифицировать адаптированный документ.
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