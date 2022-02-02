0
0
42
НОВОСТИ

Песков не стал комментировать публикацию в "Паис" ответов США и НАТО на предложения РФ

15:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газета "Паис" с ответами США и НАТО на российские предложения по безопасности, но предпочитают их не комментировать.

"Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в "Паис" или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам", - сказал он.

"Мы, конечно, видели эту публикацию. И не забывайте, что вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России", - добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 02.02.2022
Суд ЕС отказал польской PGNiG в отмене решения ЕС по антимонопольному делу с "Газпромом"
0
39
14:32 02.02.2022
Глава МИД Украины исключил предоставление особого статуса Донбассу
0
138
14:12 02.02.2022
МВД предлагает проверять иностранцев на нежелательность пребывания без ограничения срока
0
144
14:00 02.02.2022
Украина планирует заброску десанта в тыл обороны республик Донбасса - ЛНР
0
169
13:32 02.02.2022
Китайские миллиардеры хотят клонировать Сталина - СМИ
0
243
13:20 02.02.2022
США и НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению ДОВСЕ - "Паис"
0
252
13:05 02.02.2022
Британский фрегат сопровождает российские корабли, проходящие через Ла-Манш
0
227
13:00 02.02.2022
НАТО предлагает РФ воздержаться от испытаний противоспутникового оружия - "Паис"
0
214
12:40 02.02.2022
Лэнд-проект российских художников «Белый лес» открылся в парке Малевича в Подмосковье
0
220
12:32 02.02.2022
В Москве выявили 23 784 заразившихся коронавирусом за сутки
0
237

Возврат к списку