Песков не стал комментировать публикацию в "Паис" ответов США и НАТО на предложения РФ
15:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газета "Паис" с ответами США и НАТО на российские предложения по безопасности, но предпочитают их не комментировать.
"Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в "Паис" или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам", - сказал он.
"Мы, конечно, видели эту публикацию. И не забывайте, что вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России", - добавил Песков.
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