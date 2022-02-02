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США направит в ОАЭ ракетный эсминец и истребители для борьбы с хуситами

16:32 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США направят в ОАЭ ракетный эсминец USS Cole и несколько истребителей пятого поколения для помощи в борьбе с мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщается в коммюнике Министерства обороны США, опубликованном в ночь на среду.

Решение о предоставлении дополнительной военной помощи ОАЭ было принято после телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Отмечается, что в ходе разговора Остин и Аль Нахайян обсудили недавние атаки хуситов на ОАЭ, которые привели к жертвам среди мирного населения, а также угрожали американским военнослужащим, размещенным на авиабазе Ад-Дафра". Кроме того, Ллойд заявил, что военное командование США будет продолжать предоставлять ОАЭ разведывательные данные для предупреждения ракетных атак, осуществляемых хуситами.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых до недавнего времени оставалась Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. С середины января мятежники трижды обстреливали территорию ОАЭ, пригрозив наращивать масштаб этих атак, если эмираты не прекратят "агрессию в Йемене и его блокаду".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

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