0
0
94
НОВОСТИ

Глава Минздрава РФ сказал, сколько детей с COVID-19 сейчас находятся в больницах

19:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 9 тыс. детей в России сегодня госпитализированы с коронавирусом, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день на госпитализации находится 9 978 детей», — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По его словам, Минздрав вместе с регионами увеличил количество коек для лечения детей практически в 1,5 раза. «Сегодня для лечения детей развернуто 11 тыс. 385 коек», — отметил Мурашко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:35 02.02.2022
В Пентагоне подтвердили подлинность ответа США России, опубликованном Pais
0
71
19:15 02.02.2022
В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг - ЦБ РФ
0
106
18:54 02.02.2022
2,6 миллионов предпринимателей учатся строить бизнес в Сбере
0
123
18:39 02.02.2022
Сбер подписал с МФТИ и Школой управления СКОЛКОВО меморандум о сотрудничестве
0
138
18:30 02.02.2022
Пентагон перебрасывает в Европу дополнительные силы
0
181
18:15 02.02.2022
Белоруссия закрыла ж/д транзит из Литвы нефти и удобрений
0
224
17:58 02.02.2022
В Москве ЕГЭ будут сдавать 86 тысяч школьников
0
180
17:40 02.02.2022
Почти 30 человек сняли спасатели с остановившейся канатной дороги на Красной Поляне
0
209
17:28 02.02.2022
Проценко: В Москве предприняты все необходимые меры для преодоления очередной волны COVID-19
0
225
17:12 02.02.2022
Верховный суд РФ признал террористическим движение "Колумбайн"
0
241

Возврат к списку