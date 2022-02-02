Глава Минздрава РФ сказал, сколько детей с COVID-19 сейчас находятся в больницах

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 9 тыс. детей в России сегодня госпитализированы с коронавирусом, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день на госпитализации находится 9 978 детей», — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По его словам, Минздрав вместе с регионами увеличил количество коек для лечения детей практически в 1,5 раза. «Сегодня для лечения детей развернуто 11 тыс. 385 коек», — отметил Мурашко.