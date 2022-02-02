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В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг - ЦБ РФ

19:15 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разворота инфляционного тренда в РФ на дезинфляционный пока не произошло, рост цен в части устойчивых компонент инфляции остается повышенным, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг. Вероятно, это повысит годовую инфляцию по итогам месяца. Рост цен в части устойчивых компонент инфляции также остается повышенным и пока не демонстрирует признаков снижения. Активное расширение спроса по-прежнему позволяет производителям перекладывать растущие издержки на потребителей. Разворота инфляционного тренда на дезинфляционный пока не произошло», — полагают эксперты ЦБ.

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