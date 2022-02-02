Представитель Госдепа сказал, что Россия "переворачивает реальность с ног на голову"
23:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не думаю, что кто-либо здесь удивлен реакцией РФ <…>. Это буквально хрестоматийный пример для них — переворачивать реальность с ног на голову», — сказал он. «Это буквально как если бы лиса говорила, что у нее нет иного выбора, кроме как напасть на курятник», — утверждал Прайс. «Мы такое уже видели. Мы видели подобное», — продолжал представитель Госдепартамента. Он не пояснил, какую именно реакцию имеет в виду.
Прайс заверил, что переброска дополнительных сил направлена на «сдерживание и оборону». По его словам, этот шаг призван «дать недвусмысленный сигнал остальному миру, любым странам, которые будут угрожать коллективной безопасности» входящих в НАТО стран.
НОВОСТИ
- 22:00 02.02.2022
- Псаки: Мы не видим шагов по деэскалации ситуации
- 21:45 02.02.2022
- Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
- 21:41 02.02.2022
- Мэр Москвы заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в столице
- 21:35 02.02.2022
- Джонсон и Путин согласились, что усугубление ситуации вокруг Украины не принесет пользы кому-либо
- 20:57 02.02.2022
- Путин указал Джонсону на неготовность НАТО реагировать на российские озабоченности
- 20:34 02.02.2022
- Миссия НАТО в Балтии усилена шестью истребителями ВВС США
- 20:20 02.02.2022
- Польша ждет у себя еще 1,7 тыс американских военных
- 19:35 02.02.2022
- В Пентагоне подтвердили подлинность ответа США России, опубликованном Pais
- 19:15 02.02.2022
- В начале января рост цен остался повышенным по широкому кругу товаров и услуг - ЦБ РФ
- 19:00 02.02.2022
- Глава Минздрава РФ сказал, сколько детей с COVID-19 сейчас находятся в больницах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать