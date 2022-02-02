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Представитель Госдепа сказал, что Россия "переворачивает реальность с ног на голову"

23:00 02.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают предсказуемой реакцию России на озвученные Пентагоном планы переброски дополнительных сил в Европу. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Я не думаю, что кто-либо здесь удивлен реакцией РФ <…>. Это буквально хрестоматийный пример для них — переворачивать реальность с ног на голову», — сказал он. «Это буквально как если бы лиса говорила, что у нее нет иного выбора, кроме как напасть на курятник», — утверждал Прайс. «Мы такое уже видели. Мы видели подобное», — продолжал представитель Госдепартамента. Он не пояснил, какую именно реакцию имеет в виду.

Прайс заверил, что переброска дополнительных сил направлена на «сдерживание и оборону». По его словам, этот шаг призван «дать недвусмысленный сигнал остальному миру, любым странам, которые будут угрожать коллективной безопасности» входящих в НАТО стран.

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