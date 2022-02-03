Армия США успешно провела контртеррористическую операцию в Сирии - Пентагон

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Соединенных Штатов в среду вечером провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс- секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

"Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно", - говорится в заявлении.

Как отмечается, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано. Другие подробности пресс- служба Минобороны США не приводит.