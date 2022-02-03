Армия США успешно провела контртеррористическую операцию в Сирии - Пентагон
11:32 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Соединенных Штатов в среду вечером провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс- секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
"Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно", - говорится в заявлении.
Как отмечается, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано. Другие подробности пресс- служба Минобороны США не приводит.
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