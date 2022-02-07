Курс доллара на Московской бирже остался на уровне 75,83 руб., евро снизился до 86,91 руб.
07:31 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 75,83 руб.
Курс евро снизился на 2 коп. и составил 86,91 руб.
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