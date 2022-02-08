Сбер настраивает россиян на «Эковолну»

15:31

Общественный центр Сбера и ведущие российские экоинфлюенсеры запускают интернет-проект «ЭкоВолна» - серию лекций на тему экологии, ответственного потребления и принципов ESG (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance - экологическое, социальное и корпоративное управление). Эксперты будут обсуждать наиболее важные вопросы экологической повестки и климатической устойчивости, а также поговорят о том, как придерживаться экологических принципов в повседневной жизни и бизнесе. «Принципы ESG плотно вошли в повседневную жизнь Сбера, - говорит председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. - Эти ценности наиболее актуально отображают наш взгляд на мир, политику, которой мы придерживаемся и для наших клиентов, и для сотрудников. Особенно важно, что мы можем поделиться и рассказать об этом большому количеству людей. Спикерами нового проекта Общественного центра Сбера станут наши партнеры и друзья, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год. Уверен, что этот проект будет полезен и позволит посмотреть на многие вопросы абсолютно под другим ракурсом, а значит и стать более осознанным в деле сохранения экологии».

В числе спикеров проекта - экоконсультант и основатель компании «Зеленый драйвер» Роман Саблин, основатель лаборатории по разработке устойчивых продуктов, промышленный дизайнер Буляш Тодаева, гидрогеолог и экоблогер Георгий Каваносян. Лекции можно будет увидеть в Instagram-аккаунте @sbercentre в прямом эфире, в ходе которого зрители смогут задать спикерам вопросы.