От акций "Роснефти" ждут серьезного роста дивидендной доходности

16:01

Рекордные в истории прибыли «Роснефти» в сочетании с ее дивидендной политикой, позволят акционерам компании получить в 2022 доходность до 10% году, полагают инвестаналитики. Компания обнародовала отчетность за 2021 год, согласно которой смогла продемонстрировать небывалые финансовые показатели. Чистая прибыль достигла максимального значения за всю историю компании и составила примерно 883 млрд рублей, то есть почти в семь раз превышает результат 2020 года. Глава «Роснефти» Игорь Сечин уже заявил, что «прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов».



Представители инвестиционной компании «Атон», комментируя результаты «Роснефти» отметили, что сохраняют рекомендацию «покупать» для акций нефтяного мейджора. «По нашим оценкам, дивдоходность в 2021 году составит 7%, а в 2022 году – 10%», - констатируют в «Атоне». Согласно расчетам аналитиков американского инвестбанка J.P.Morgan, чистая прибыль «Роснефти» за 2021 год предполагает дивиденды в размере 41,7 рублей на акцию, таким образом доходность по бумаге составит 7,4%. Представители швейцарского банка UBS полагают, что дивиденды за второе полугодие составят 28,5 руб. на акцию, что суммарно за год составит 46,5 руб. на акцию. «По текущей котировке доходность 8,3%», - подсчитали в UBS.



Отметим, что коэффициент дивидендный выплат «Роснефти» (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) – один из наиболее высоких в отрасли. «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год в размере 73,55 млрд руб., также минувшей осенью компания досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года, обеспечив акционерам 191 млрд руб. (18,03 руб. на одну акцию). Это рекордный для промежуточных дивидендов «Роснефти».