От акций "Роснефти" ждут серьезного роста дивидендной доходности
16:01 11.02.2022
Представители инвестиционной компании «Атон», комментируя результаты «Роснефти» отметили, что сохраняют рекомендацию «покупать» для акций нефтяного мейджора. «По нашим оценкам, дивдоходность в 2021 году составит 7%, а в 2022 году – 10%», - констатируют в «Атоне». Согласно расчетам аналитиков американского инвестбанка J.P.Morgan, чистая прибыль «Роснефти» за 2021 год предполагает дивиденды в размере 41,7 рублей на акцию, таким образом доходность по бумаге составит 7,4%. Представители швейцарского банка UBS полагают, что дивиденды за второе полугодие составят 28,5 руб. на акцию, что суммарно за год составит 46,5 руб. на акцию. «По текущей котировке доходность 8,3%», - подсчитали в UBS.
Отметим, что коэффициент дивидендный выплат «Роснефти» (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) – один из наиболее высоких в отрасли. «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год в размере 73,55 млрд руб., также минувшей осенью компания досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года, обеспечив акционерам 191 млрд руб. (18,03 руб. на одну акцию). Это рекордный для промежуточных дивидендов «Роснефти».
НОВОСТИ
- 16:00 11.02.2022
- РФ не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо о принципе безопасности — МИД
- 15:32 11.02.2022
- Десятки тысяч жителей ДНР готовы вступить в «Единую Россию» — Пушилин
- 15:12 11.02.2022
- Инфляция в США показала в январе самый быстрый прирост за 40 лет — CBS News
- 15:00 11.02.2022
- Приток мигрантов в РФ растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м — Медведев
- 14:32 11.02.2022
- Путин поручил отменить обязательный стаж для ученых, работающих на Севере
- 14:12 11.02.2022
- Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады
- 14:00 11.02.2022
- ЦБ РФ на первом в 2022 г. заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 9,5%
- 13:32 11.02.2022
- В Кремле убеждены, что в случае с Валиевой речь идет о недоразумении — Песков
- 13:20 11.02.2022
- Украина размещает системы залпового огня в 30 км от линии соприкосновения — Басурин
- 13:05 11.02.2022
- Строительные леса у здания напротив Госдумы обрушились на служебные машины депутатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать