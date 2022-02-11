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НОВОСТИ

Порошенко рассказал, что в 2014 году распорядился вывезти из Крыма золото и наличные деньги Банка Украины

22:40 11.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Порошенко заявил, что в 2014 году распорядился вывезти из Крыма золото и наличные деньги Нацбанка Украины. Экс-президент Украины заявил, что это произошло после вхождения Крыма в состав России и Порошенко, с его слов, звонил Путину по этому поводу. 

Сегодня Петр Порошенко выступал в апелляционном суде, который рассматривал одновременно и жалобу адвокатов, и жалобу прокуроров. Адвокаты просили снять любые ограничения, а прокуроры — ужесточить меру пресечения. Суд оставил прежнюю меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства.  Эхо Москвы

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