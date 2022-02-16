Участники тренинга Cyber Polygon обсудят цифровая устойчивость в эпоху облаков

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Международный онлайн-тренинг Cyber Polygon – специальная инициатива Сбера и компании BI.ZONE – в 2022 году состоится 8 июля. В нынешнем сезоне он будет посвящен цифровой устойчивости в эпоху облаков. Этот тренинг, проводимый при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола, будет уже четвертым. Планируется, что участники смогут принять участие в онлайн-конференции с участием топ-менеджеров глобальных организаций, в техническом тренинге по кибербезопасности для корпоративных команд, а так же увидеть выступления специалистов по практической кибербезопасности. В прошлом году в форуме участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб; сооснователь Apple Computer Стив Возняк.

«Организации по всему миру ощущают острую нехватку компетентных экспертов по кибербезопасности, а глобальный кадровый дефицит в этом направлении достигает нескольких миллионов профильных специалистов, констатирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - При этом киберпреступники регулярно проводят всё более сложные атаки, и задача существующих специалистов не успевать за ними, а действовать на опережение, постоянно развивая свои навыки. Мы понимаем, насколько важно делиться навыками и знаниями, повышая общий уровень квалификаций специалистов по всему миру, — для этого мы и создали Cyber Polygon, где профессионалы этой сферы могут обмениваться опытом и знаниями уже четвёртый год».

Как отмечает директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев, в 2021 году ажиотаж вокруг тренинга был так велик, что к участию приняли лишь пятую часть желающих организаций. «В этом году мы расширяем инфраструктуру тренинга, чтобы в нём могло поучаствовать как можно больше компаний. Традиционно тренинг будет бесплатным, а его целью остаётся укрепление кибербезопасности на всех уровнях», - говорит Самарцев.

По словам директора Интерпола по расследованию киберпреступлений Крейга Джонса, Интерпол поддерживает Cyber Polygon с момента запуска инициативы в 2019 году: «Это партнерство отвечает целям глобальной стратегии Интерпола в сфере борьбы с киберпреступностью, в рамках которой мы сотрудничаем со 195 странами. Уверен, что Cyber Polygon поможет всем нам развить гибкость и скорость реагирования на новые угрозы в эпоху облаков».

В 2021 году в тренинге Cyber Polygon участвовали 200 команд из 48 стран мира, онлайн-трансляцию увидели более 7 млн миллионов зрителей из 78 государств.