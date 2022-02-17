Андрей Воробьев проверил работу парка «Пехорка» в Балашихе и пообщался с юными хоккеистами

14:14

Фото Дениса Трудникова



Губернатор Московской областипосетил парк «Пехорка» в Балашихе, где ему представили доклад о дальнейшем благоустройстве зоны отдыха. Губернатор также пообщался с юными хоккеистами, которые тренируются на новой ледовой арене.

В 2022 году в парке оборудуют зоны отдыха вдоль реки на территории Горенского лесничества и входные группы, сделают еще комфортнее набережную. Появится детская площадка, беговые дорожки. Для безопасности отдыхающих будут установлены камеры видеонаблюдения.

«Пехорка» была одним из первых парков в Подмосковье, который мы благоустроили по новому стандарту: освещение, комфортные тропинки, кафе, велодорожки, – отметил Андрей Воробьёв. – Отдых в парках востребован среди жителей. Только за январь этого года «Пехорку» посетило почти 170 тыс. человек. В этом году мы благоустроим вторую часть парка – почти такую же по размеру территорию».

Поэтапно, в 2017 и 2018 годах здесь сделали спортивные и танцевальную площадки, открыли кафе, лодочную станцию. Сегодня в обновленную зону отдыха приходят погулять с детьми, поиграть в баскетбол, волейбол настольный теннис или покататься на коньках. «Пехорка» – победитель конкурса «Парки Подмосковья» 2018.

Сейчас в регионе 183 парка культуры и отдыха, в 2014 году было всего 25. За последние пять лет их площадь выросла в 2 раза, а посещаемость достигла 24 млн человек в год.

В Московской области также продолжают программу по созданию парков в лесах – за 2 года благоустроят 19, один из них – Ольгинский лесопарк в Балашихе. По запросам жителей на территории будут проводить культурные мероприятия, фестивали и соревнования. Для удобства в местах отдыха организуют парковки, кафе и закусочные, а также прогулочные дорожки с лавочками и освещением.

Андрей Воробьёв пообщался с юными спортсменами, которые занимаются на новой ледовой «Пехорка-арене». Она была возведена в рекордно короткие сроки – за 4 месяца и открылась в сентябре прошлого года.

«Важно, чтобы и у взрослых, и у детей была возможность заниматься любимым спортом. Все великие свершения начинаются с малых шагов. На таких ледовых аренах часто ребятам прививается любовь к спорту, – сказал губернатор. – Эта площадка – коммерческая, инвестор вложил 115 млн руб., но проявил ответственность и предоставляет лед бесплатно нашим ребятам – хоккеистам и фигуристам из школы олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина».

По выходным на «Пехорка-арене» проводятся массовые катания для жителей Балашихи. Многодетным семьям, сиротам, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья – скидка 20%. Детям до 7 лет – вход свободный. Бесплатно здесь тренируются 250 воспитанников школы Олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.

«Самые маленькие у нас – ребятишки 2014-2015 годов рождения. Постройка этого катка сняла большую нагрузку с двух других хоккейных арен, которые у нас под одной крышей находятся. Я думаю, что и фигуристы, и хоккеисты очень довольны новым катком. Да и обычные люди – тоже. Здесь прокат работает, вечером можно прийти покататься на коньках», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, почетный гражданин городского округа Балашиха Юрий Ляпкин.

Спортсмены школы Олимпийского резерва неоднократно становились победителями и призерами Всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках, Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба», Открытого первенства Московской области, а также соревнований на Кубок Московской области по хоккею среди юниоров, юношей и младших юношей.

«Благодаря этому льду, который открылся осенью, у нас теперь тренировки 5 раз в неделю, стабильное расписание. И в «Пехорке» мне безумно нравится, – сказал Вячеслав Михайлов, чей сын занимается хоккеем в СШОР им. Ю.Е. Ляпкина. – Когда летом у детской команды проходили сборы, мы в обеденный перерыв всегда приходили сюда отдохнуть. Здесь хорошие детские площадки, прекрасная набережная, а зимой – каток. Замечательный парк! Всем рекомендую в него приезжать».