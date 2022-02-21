МГБ ДНР заявило о проникновении диверсантов на территорию республики
11:05 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская диверсионная группа проникла на юге на территорию Донецкой народной республики (ДНР) с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.
«Ориентировочно в 08:10 (совпадает с мск — прим. ТАСС) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — приводит Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщение ведомства.
По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР. Идет бой.
«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР», — говорится в сообщении.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.
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