Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам — ТВ
20:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны.
«В ближайшее время обращение Владимира Путина», — указывает плашка в эфире телеканала «Россия-24».
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