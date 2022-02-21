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НОВОСТИ

Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам — ТВ

20:32 21.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны.

«В ближайшее время обращение Владимира Путина», — указывает плашка в эфире телеканала «Россия-24».

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