0
0
141
НОВОСТИ

Путин подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР

22:35 21.02.2022 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса ЛНР и ДНР. Подписание было показано сразу после выступления главы государства в прямом эфире.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сообщил президент в телеобращении к гражданам.

«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия, — подчеркнул он.

Владимир Путин, Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали документы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи. Их предстоит ратифицировать федеральному собранию.

Перед этим он поставил в известность об этом президента Франции и канцлера ФРГ. Такое решение Путин принял после состоявшегося сегодня ранее заседания Совета безопасности РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:57 21.02.2022
Все имеют право на военные союзы, но нельзя укреплять безопасность за счет других — Путин
0
34
22:40 21.02.2022
Украину загнали под внешнее управление — Путин
0
91
22:00 21.02.2022
ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину
0
149
21:15 21.02.2022
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что вскоре подпишет указ о признании ДНР и ЛНР
0
253
20:32 21.02.2022
Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам — ТВ
0
334
20:00 21.02.2022
Ситуация вокруг Украины улучшаться не будет, нужно признавать ДНР и ЛНР — Медведев
0
285
19:48 21.02.2022
Гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса будут собирать в Москве по 12 адресам
0
259
19:40 21.02.2022
Уже 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства РФ — Володин
0
285
19:20 21.02.2022
«Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
0
338
18:40 21.02.2022
Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин
0
336

Возврат к списку