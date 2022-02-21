Путин подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР

22:35 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса ЛНР и ДНР. Подписание было показано сразу после выступления главы государства в прямом эфире.



«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сообщил президент в телеобращении к гражданам.

«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия, — подчеркнул он.



Владимир Путин, Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали документы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи. Их предстоит ратифицировать федеральному собранию.

Перед этим он поставил в известность об этом президента Франции и канцлера ФРГ. Такое решение Путин принял после состоявшегося сегодня ранее заседания Совета безопасности РФ.