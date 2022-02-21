Путин подписал документы о признании независимости ЛНР и ДНР
22:35 21.02.2022 Источник: НГ-Online
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса ЛНР и ДНР. Подписание было показано сразу после выступления главы государства в прямом эфире.
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — сообщил президент в телеобращении к гражданам.
«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия, — подчеркнул он.
Владимир Путин, Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали документы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи. Их предстоит ратифицировать федеральному собранию.
Перед этим он поставил в известность об этом президента Франции и канцлера ФРГ. Такое решение Путин принял после состоявшегося сегодня ранее заседания Совета безопасности РФ.
НОВОСТИ
- 22:57 21.02.2022
- Все имеют право на военные союзы, но нельзя укреплять безопасность за счет других — Путин
- 22:40 21.02.2022
- Украину загнали под внешнее управление — Путин
- 22:00 21.02.2022
- ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину
- 21:15 21.02.2022
- Путин сообщил Макрону и Шольцу, что вскоре подпишет указ о признании ДНР и ЛНР
- 20:32 21.02.2022
- Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам — ТВ
- 20:00 21.02.2022
- Ситуация вокруг Украины улучшаться не будет, нужно признавать ДНР и ЛНР — Медведев
- 19:48 21.02.2022
- Гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса будут собирать в Москве по 12 адресам
- 19:40 21.02.2022
- Уже 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства РФ — Володин
- 19:20 21.02.2022
- «Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
- 18:40 21.02.2022
- Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать